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Haberler Altay Altay puanla veda etti

Altay puanla veda etti

Siyah-beyazlılar, 15. dakikada Alihan Kubalas’ın golü ile geriye düştü. İlk yarı bu skorla sona ererken 70. dakikada Nurettin Küçükdeniz karşılaşmanın skorunu belirledi.

HABER MERKEZİ
Altay puanla veda etti

Trendyol 1. Lig'e veda eden Altay, sezonun son maçında deplasmanda Keçiörengücü ile berabere kaldı: 1-1. 15. dakikada Bahadır'ın sağ kanttan penaltı noktasına doğru açtığı ortaya iyi yükselen Alihan, topu ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi: 1-0. 36. dakikada, Keçiörengücü'nde Traore'nin son çizgiye inerek kale önüne attığı sert pasta Melih'in dokunduğu top az farkla dışarı çıktı. İlk yarı 1-0 sona erdi. 62. dakikada Keçiörengücü'nde Bahadır'ın açtığı ortada savunmadan seken top ceza yayı önünde Enginalp'in önünde kaldı. Enginalp'in şutu kaleyi bulmadı. 70. dakikada Altay'da topu önüne alan Mehmet Gündüz, ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Seken topu önünde bulan Nurettin maçın skorunu belirledi: 1-1.

9 MAÇ SONRA

Altay, sezonun son maçında Keçiörengücü ile berabere kalarak 9 maç sonra puan yüzü gördü. Siyah-beyazlılar bu süreçte Ümraniye, G.Birliği, Sakarya, Bandırma, Eyüp, Çorum, Manisa FK, Bolu ve Adana'ya yenilmişti. İzmir ekibi son olarak Giresunspor'u 3-0'lık sonuçla mağlup etmişti.

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