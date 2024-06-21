Altay’a büyük müjde

TFF İkinci Lig'de mücadele edecek Altay'a 4 oyuncusundan müjdeli haber geldi. Büyük bir borç yüküyle küme düşen ve birçok futbolcusu takımdan ayrılan siyah-beyazlılar gelen bu haberle bir nebze nefes aldı.

Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ve birçok oyuncusuyla yol ayrımına gelen siyah-beyazlılarda alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu aracılığı ile kulübe ihtarname çeken Mustafa Çalışkan, Sefa Özdemir, Mehmet Gündüz ve Kuban Altunbudak'la anlaşma sağlandığı öğrenildi.

OZAN'DAN HABER BEKLİYOR

YÖNETIMIN görüştüğü 4 futbolcunun da ihtarnameyi geri çekecekleri bildirildi. Kulübe ihtarname gönderen diğer futbolculardan Ozan Evrim Özenç'den ise haber bekleniyor. Başaralı kaleciye özellikle Birinci Lig ekiplerinden teklifler olduğu gelen bilgiler arasında. Altay'ın en kısa sürede tüm futbolcularla anlaşıp kadrosunu koruyacağı kaydedildi. Kulübe ihtarname gönderen futbolculardan Arda Gezer'in akıbeti ise henüz belli olmadı.

RAMAZAN KURŞUNLU ALTAY'A ÇOK YAKIN

TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Altay teknik direktör sorununu çözmeye yaklaştı. Ocak ayında takımın başına geçen ve sezon bitiminde sözleşmesi sona eren Cüneyt Biçer'in yerine gelecek isim belli oldu. Siyah-beyazlıların tecrübeli teknik adam Ramazan Kurşunlu ile prensipte el sıkıştığı iddia edildi. Şu anda kulüpsüz olan 42 yaşındaki teknik adamında Altay'a gelmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Kurşunlu, sırasıyla Bandırmaspor, Menemen FK, Balıkesirspor, Turgutluspor ve son olarak Bayburt İl Özel İdarespor'da görev yaptı.