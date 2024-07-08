Altay’da kan kaybı sürüyor

UZUN süredir şirketleşme gündemine yoğunlaşan 2. Lig ekibi Altay'ın kadrosunda ayrılıklar sürüyor. Forvet oyuncusu Nurettin Küçükdeniz ve kanat oyuncusu Eren Erdoğan'ın ardından kaleci Mustafa Çalışkan da yeni takımını buldu. Kontratı sona eren 20 yaşındaki file bekçisi, 3. Lig ekibi 52 Orduspor FK ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Altay altyapısından yetişen 2004 doğumlu file bekçisi, geçen sezon kadrodaki darlıktan dolayı 10 karşılaşmada görev almıştı. Öte yandan geçen sezonki alacakları ödenmemesi nedeniyle kulübe ihtarname gönderen stoper Kuban Altunbudak ve sol kanat Mehmet Gündüz ile yeni sezon için anlaşma sağlandığı öğrenildi. Başkan Süleyman Özkaral'ın Süper Lig ekibi Bodrum FK'ya transfer olan Enes Öğrüce'nin bonservis geliriyle Kuban ve Mehmet'e bir miktar ödeme yaparak takımda kalmaları için el sıkıştığı belirtildi.