Şirketleşme tamam gibi

TFF İkinci Lig'e düşen İzmir'in 110 yıllık köklü temsilcisi Altay'da futbol şubesini şirkete devretmek için son adımlar atılıyor. Büyük Altay 1914 Futbol Spor Yatırımları A.Ş. komisyonu, futbol şubesine talip olan yatırımcı grubuyla önceki gün bir araya geldi. Büyük ölçüde anlaşma sağlayan tarafların gelecek hafta pazartesi günü nihai anlaşma için yeniden masaya oturacağı açıklandı.

Yapılan yazılı açıklamada, "İki aydan bu yana yatırımcılarla görüşen komisyonumuz, yönetim kurulu başkanı, iç ve dış yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyum ile bir araya gelmiştir. Buna göre, 22 Temmuz 2024 Pazartesi günü nihai anlaşma için son kez bir araya gelinecektir. Gelecek günlerin camiamıza hayırlı ve başarılarla dolu olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

ARDA GEZER TAKIMDA KALACAK

SIYAH-BEYAZLI ekibin altyapısında yetişen 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Arda Gezer'in gelecek sezon da Altay forması giyeceği öğrenildi. Geçen sezon bir dönem kadro dışı bırakılan ancak affedilen Gezer'in Altay'ı yalnız bırakmayacağı ve oynamak istediği belirtildi.