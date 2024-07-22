Altay’da kritik gün

Süper Lig'den düştükten sonra 2 yıldır tarihi borç yüküyle boğuşup, transfer yasağı yüzünden kadrosunu takviye edemeyen İzmir'in köklü temsilcisi Altay'da başkan Süleyman Özkaral önderliğinde futbol şubesinin devri için son adım bugün atılacak. Şirketleşme için camia olarak kongre kanalıyla karar alan, Büyük Altay 1914 Futbol Spor Yatırımları A.Ş.'yi kurup yatırımcılarla görüşen siyah-beyazlılarda şirketleşme komisyonu bugün kulübe talip olan Fransız ve Türk ortaklı Hugo Construction firmasıyla son kez masaya oturacak.

KONSORSİYUMA YENİ YATIRIMCI

Geçen hafta gerçekleştirilen görüşmede prensipte el sıkışan iki tarafın devir için imzaları bugün atması bekleniyor.

Kulübe talip olan yatırımcıların devir resmen gerçekleşince ilk olarak transfer yasağını açmak için girişimlerde bulunacağı öngörülüyor.

Öte yandan kurulan konsorsiyumda Yaba İnşaat isimli şirketin sahibi Yüksel Şişman'ın "ana yatırımcı" olarak listeye dahil olduğu öğrenildi.

CEYHUN VE ÖZGÜR DE YER ALDI

Hafta içinde altyapıdan genç futbolcuları denemeye alan siyah-beyazlılarda as kadro da sahaya indi. Siyah-beyazlılar, Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri'nde yeni sezonun ilk çalışmasını teknik direktör Gökhan Karaaslan yönetiminde yaparken, birçok isim ayrılmasına rağmen takımda kalmayı seçen kadronun tecrübeli futbolcuları Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam da antrenmanda yer aldı. Önümüzdeki hafta içinde iç transferde diğer anlaşılan futbolcularında idmana katılması bekleniyor. Öte yandan devir işlemlerinden sonra teknik direktör Gökhan Karaaslan'ın da durumu belli olacak.