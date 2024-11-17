Altay’a evinde büyük bir darbe daha

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan, Salih Burak Demirel, Faruk Yağlı

ALTAY: Ozan- Yunus Efe, Hikmet, Sefa, Kuban, Salih, Murat Berkan (Dk. 64 Arda), Emre (Dk. 64 Enes), İsa (Dk. 73 Murat Uluç), Onur Efe (Dk. 83 Ali), Yusuf (Dk. 83 Erdem)

SARIYER: Aykut - Çağlayan, Emirhan, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 83 Mehmet), Batuhan, Musa (Dk. 46 Hüseyin), Hakan (Dk. 67 Hasan Ayaroğlu), Onur (Dk. 67 Mertcan), Serdar, Sertaç, Kemal (Dk. 80 Mertcan)

GOLLER: Dk. 17 Yusuf (Altay) - Dk. 13 Sertaç, Dk. 50 Kemal, Dk. 61 ve Dk. 67 Hakan, Dk. 80 Mertcan (Sarıyer)

SARI KARTLAR: Batuhan (Sarıyer)

Bu sonuçla üst üste 7'nci yenilgisini alan Altay 5 puanda kalırken, Sarıyer 28 puana ulaşıp liderliğe yükseldi. Karşılaşmayı, Altay'ın futbol şubesini devralmak üzere yönetimle prensip anlaşmasına varan Vahdettin Heyal, protokol tribününde Kulüp Başkanı Süleyman Özkaral ile birlikte izledi.

13'üncü dakikada konuk ekibin soldan kazandığı kornerde Hakan arka direğe kesti. Sertaç'ın uzak mesafeden kafa vuruşunda top kalecinin üstünden ağlarla buluştu: 0-1.

17'nci dakikada Altaylı Emre kendi çabasıyla sağdan ceza sahasına girip ortaladı, altı pas önündeki Yusuf kaleciden önce topa dokunarak skora denge getirdi: 1-1.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

50'nci dakikada sağdan Sertaç'ın ortasında ceza sahası içinde Kemal kayarak topa dokundu, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.

61'inci dakikada Serdar sağdan kesti, arka direkte topu kontrol eden Hakan düzgün bir vuruşla kaleciyi avladı: 1-3.

67'nci dakikada Altay savunmasında seken topla ceza sahası dışında buluşan Hakan yerden bir vuruşla farkı 3'e çıkardı: 1-4.

80'inci dakikada konuk ekipten Mertcan, ceza sahasında oluşan karambolde maçın skorunu belirledi: 1-5.