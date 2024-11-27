Heyal’den mesaj var

Altay'ın futbol şubesine talip olan Vahdettin Heyal, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak taraftara seslendi. Altay yönetimi ile geçtiğimiz günlerde yaptığı protokol son anda bozulan Heyal, "Sevgili Büyük Altay ailesi; Bana sosyal medyada özelden ve telefondan yoğun bir şekilde ulaşıp "yönetime geçmemi" istiyorsunuz. Öncelikle bu teveccühünüze ne kadar teşekkür etsem azdır. Gönül dolusu minnetle teşekkür ediyorum. Bu isteğinizi benim yapmam mümkün değil, Çünkü, genel kurul kararını ancak ya mevcut yönetim, ya da genel kurul üyeleri imza toplayarak alabilir. Şu anda benim Altay dernek üyeliğim olmadığı için dernekler yasasına göre başkan olmam mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"ASLA VAZGEÇMEYECEĞIM"

Siyah-beyazlı kulübe halen talip olduğunu ifade eden Heyal, kulübe desteğini her zaman sürdüreceğini de sözlerine ekledi. Vahdettin Heyal, "Gönlü Altay için çarpan, aklımızda olan Altay vizyonunu gerçekleştirecek, Altay'ı ligde tutacak, sonra da şirketleşmenin önünü açacak vizyoner Altay yönetimini de destekleyeceğim. Altay yönetimine talip olduğum ilk günden beri, "amasız, şartsız ve talepsiz" olarak sadece Altay menfaatleri için göreve talip oldum, talibim, talip olacağım. Bu yoldan asla ama asla vaz-geç-me-yece- ğim" açıklamasını yaptı.

SİYAH-BEYAZLILARDA KALECİ OZAN ŞOKU

Afyonspor'u 1-0 yenerek 10 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran düşme hattındaki Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç serbest kalma hakkı kazandı. Tecrübeli file bekçisinin 1 ay önce alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderdiği ve bu süreçte ödemesinin yapılmaması nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı kazandığı öğrenildi. Altay'da 5 sezondur forma giyen 31 yaşındaki kaleci Ozan'ın kulüpten 1.5 milyon TL alacağı olduğu kaydedildi. İzin alarak antrenmana çıkmayan Ozan'ın takıma dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.