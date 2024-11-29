Altay’da acil durum

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 10 maçlık galibiyet hasretini Afyonspor deplasmanında aldığı 3 puanla bitiren Altay'da sıkıntılar bitmiyor. Hafta başında kaleci Ozan Evrim'e alacaklarından dolayı sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı doğarken, başkan Süleyman Özkaral, oyuncuları takımda tutmak için çok acil 8-10 milyon TL civarında bir paraya ihtiyaç duyduklarını söyledi. Özkaral, genç futbolcular da dahil olmak üzere birçok oyuncunun alacaklarından dolayı kulübü federasyona şikayet ettiğini, kısa süre içinde maddi kaynak yaratmak zorunda olduklarını dile getirdi. Öte yandan siyah-beyazlı ekipte sakatlık yaşayan sol kanat oyuncusu Mehmet Gündüz'ün iyileşmesi teknik ekibin yüzünü güldürdü.

TEK EKSİK ÖZGÜR

Takımla çalışmalara başlayan orta sahaya ek olarak Ceyhun, Deniz ve Mehmet Nur'un geçen hafta iyileşerek kadroya girdiği Altay'da tedavisi süren sol bek Özgür dışında eksik bulunmuyor.