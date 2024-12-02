Altay umutlu

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta önceki hafta deplasmanda Afyonspor'u 1-0 yendikten sonra evinde İnegölspor'u 3-2 mağlup eden Altay, düşme hattından kurtulamamasına rağmen ilkleri yaşayarak umutlandı. Ligde maddi sorunlarla boğuşan ve transfer yasağı bulunan İzmir temsilcisi, art arda 7 mağlubiyet aldıktan sonra son 2 maçından 6 puan çıkararak kolay pes etmeyeceğini gösterdi. Averajla düşme hattında kalan siyah-beyazlılar umut tazeleyerek gelecek haftalar için camiaya ışık verdi. Teknik Direktör Gökhan Karaaslan da taraftarın önünde galibiyet siftahı yaptı.

282 GÜN SONRA 3 PUAN ALDI

Bu sezon Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ilk 3 puanını alan siyah-beyazlılar, tam 282 gün sonra evinde kazanırken aynı zamanda ilk kez galibiyet serisi yakalamayı başardı. İnegölspor zaferini 90 dakikanın ardından taraftarlarıyla kutlayan Altay, önümüzdeki hafta deplasmanda Kepezspor'u yenerek galibiyet serisini 3 karşılaşmaya çıkarmaya çalışacak.