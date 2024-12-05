  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Altay Altay’da Ceyhun şoku

Altay’da Ceyhun şoku

HABER MERKEZİ
Altay’da Ceyhun şoku
NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste 2 galibiyet alarak çıkış yakalayan Altay, tecrübeli ön libero Ceyhun Gülselam'ın sakatlığıyla sarsıldı. Siyah-beyazlıların son olarak evinde 3-2 kazandığı İnegöl maçının son bölümünde sakatlanıp oyuna devam eden Ceyhun'un çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ceyhun Gülselam önümüzdeki günlerde ameliyat olacak olup, ameliyat sonrasında uygulanacak programla tedavisi sürdürülecektir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA