Altay’da Ceyhun şoku

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste 2 galibiyet alarak çıkış yakalayan Altay, tecrübeli ön libero Ceyhun Gülselam'ın sakatlığıyla sarsıldı. Siyah-beyazlıların son olarak evinde 3-2 kazandığı İnegöl maçının son bölümünde sakatlanıp oyuna devam eden Ceyhun'un çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ceyhun Gülselam önümüzdeki günlerde ameliyat olacak olup, ameliyat sonrasında uygulanacak programla tedavisi sürdürülecektir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.