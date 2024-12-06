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Haberler Altay Atılan gol sonrası gözyaşlarını tutamamıştı! Altay'dan minik taraftara jest

Atılan gol sonrası gözyaşlarını tutamamıştı! Altay'dan minik taraftara jest

Geçtiğimiz hafta evinde İnegölspor'la karşılaşan Altay'ın ilk golünden sonrası gözyaşlarına hakim olamayan minik taraftar Kuzey, teknik ekip ve futbolcularla buluştu. Ekiple fotoğraf çektiren Kuzey'e 35 numaralı Ali Kızılkuyu forması hediye edildi.

DHA
Atılan gol sonrası gözyaşlarını tutamamıştı! Altay’dan minik taraftara jest

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, geçen hafta evinde 3-2 kazandığı İnegölspor maçında tribünde gözyaşlarını tutamayan minik taraftar Kuzey'i antrenmanda ağırladı. Sosyal medyada defalarca paylaşılan videoda Altay'ın Ali Kızılkuyu ile bulduğu ilk golün ardından maraton tribününde duygusal anlar yaşayan Kuzey, siyah-beyazlı takımla bir araya gelme sevinci yaşadı. Teknik Direktör Gökhan Karaaslan'ın isteği sonrası minik taraftarın ailesiyle iletişime geçen kulüp yetkilileri Kuzey'i ve arkadaşı Altay'ı teknik ekip ve futbolcularla buluşturdu.

Atılan gol sonrası gözyaşlarını tutamamıştı! Altay’dan minik taraftara jest

Altay'dan yapılan açıklamada, "Altay-İnegölspor maçını tribünden takip eden taraftarımız Kuzey'i, Ali Kızılkuyu'nun attığı golden sonra ağladığı videoyla tanımıştık. Ailesi ile iletişime geçip Kuzey'i ve Altay'ı tesislerimizde ağırladık. Gözlerinden akacak her damla yaşın mutluluktan olması dileğiyle" ifadelerine yer verildi.

Atılan gol sonrası gözyaşlarını tutamamıştı! Altay’dan minik taraftara jest

Teknik Direktör Karaaslan, minik taraftara 35 numaralı Ali Kızılkuyu forması hediye ederek, "Size hep mutluluktan gözyaşı döktüreceğimizin hep beraber sözünü veriyoruz" dedi.

Öte yandan Altay'ın bu hafta Kepezspor deplasmanı tribün kontenjanı 80'den 380'e çıkarıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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