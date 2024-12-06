Atılan gol sonrası gözyaşlarını tutamamıştı! Altay’dan minik taraftara jest

Altay'dan yapılan açıklamada, "Altay-İnegölspor maçını tribünden takip eden taraftarımız Kuzey'i, Ali Kızılkuyu'nun attığı golden sonra ağladığı videoyla tanımıştık. Ailesi ile iletişime geçip Kuzey'i ve Altay'ı tesislerimizde ağırladık. Gözlerinden akacak her damla yaşın mutluluktan olması dileğiyle" ifadelerine yer verildi.