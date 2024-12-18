Altay ateş hattına abone!

Türk futbolunun asırlık çınarlarından Altay, son 1 buçuk sezonda küme düşme hattına adeta abone oldu. Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği Trendyol 1. Lig'de sadece ligin ilk haftasında 11. sırada yer alan siyah-beyazlılar, ardından 33 hafta boyunca ateş hattından çıkamadı. İzmir ekibi geçen sezon sonunda küme düşerek 6 yıl sonra 2. Lig'e geri döndü. Bu sezona iyi başlayan Büyük Altay, ilk haftalarda üst sıralarda yer alıp, yavaş yavaş düşüşe geçti ve 8. haftadan itibaren ligde kalma barajının altında kaldı. Bu sezon da 9 hafta ateş hattında kalan İzmir ekibi, son 50 haftanın 42'sinde tehlikeli bölgede yer aldı. İzmir ekibi bu sezon 9 hafta boyunca 17. sırada kaldı. Siyah-beyazlıların bu sezon sıralamada çıktığı en yüksek basamak ligin 2. haftasında alınan Sincan Belediyespor galibiyeti ve 2 müsabakada toplanan 4 puan sonrası 10. sıra oldu.

YENİ BİR ÇIKIŞ ARAYACAK

Altay 1'inci Lig'de yer aldığı 2023-24 sezonunda ise 22 hafta boyunca 18, 11 hafta da 17. basamakta yer aldı. Gökhan Karaaslan'ın öğrencileri ilk yarının son haftasında Kırklarelispor deplasmanında puan ya da puanlar alıp, ligin ikinci devresine tehlikeli bölgeden uzakta, daha moralli girmeyi planlıyor.

ÖZKARAL'A İSTİFA ÇAĞRISI

ALTAY'DA geçen hafta İzmir'de oynanan Isparta 32 Spor maçında Başkan Süleyman Özkaral'ı istifaya davet eden taraftarlar sosyal medyadan yaptıkları açıklamayla kongre kararı alınmasını istedi. Taraftarlar sezon öncesi takımdan bazı oyuncuların ayrılmasına izin verildiğini, Enes Öğrüce'nin transferinden gelen paranın kulüp için kullanılmadığını, tesislerde faturaların ödenmediğini, takımın sezon öncesi kampa götürülmediğini, futbolcuların geçen sezonun formalarıyla sahaya çıktığını ve Özkaral'ın hiçbir projeyi hayata geçiremediğini dile getirdi. Açıklamada, "Kulübümüzün geleceği ve ligin ikinci yarısına umutla bakabilmek adına kongreye gidilmesi zorunluluk haline gelmiştir" ifadelerine yer verildi.