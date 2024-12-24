‘İddialar gerçek değil’

NESINE 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden, mali, idari ve sportif olarak zorlu süreçler yaşayan İzmir'in köklü kulübü Altay'da Başkan Süleyman Özkaral önemli açıklamalarda bulundu. Özkaral, sosyal medyada gündeme gelen ligden çekilme kararı alınacağı ya da tecrübelilerle yolların ayrılarak, genç oyuncularla yola devam etme yoluna gidileceği iddialarını yalanladı. Taraftarların istifaya davet ettiği Altay Başkanı Süleyman Özkaral, olağanüstü genel kurul kararı alıp almama konusunda önümüzdeki günlerde karar vereceklerini kaydetti.

KIRKLARELI MAÇINDA KAÇANA YANDI

İlk yarının son maçında deplasmanda Kırklarelispor'a 1-0 yenilerek devre arasına 8 puanla düşme hattında giren Altay; 1 penaltı kaçırıp, 2 topunun direkten döndüğü müsabakadan eli boş ayrılarak hayal kırıklığı yaşadı. Ligde transfer yasaklı kadrosuyla ilk devrede çıktığı 17 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 12 mağlubiyet alan Altay, 3 puan silme cezası alması nedeniyle 8 puanla 17'nci sırada yer buldu.

VAHDETTİN HEYAL YÖNETİME TALİP

ALTAY'IN futbol şubesine talip olan ancak siyah-beyazlı kulüple devir konusunda anlaşma sağlayamayan Vahdettin Heyal, oluşturacakları yönetimle takımı ligde tutabileceklerini söyledi. Heyal, "Kadromuzun dağılmasını önlemekle işe başlayacağız. Prim desteği ve kamp masraflarını karşılayıp ligde kalmayı hedefliyoruz. Tek beklentimiz sezon sonunda mevcut yönetimin elinde bulunan şirketleşme yetkisini Altay 1914 şirketine devretmesi" ifadelerine yer verdi.