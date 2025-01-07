Altay dağılmayacak

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Mustafa Denizli, Yeni Asır Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu, Ege kulüplerinin son durumlarını değerlendirdi. Efsanesi olduğu Altay Spor Kulübü'nü değerlendirerek söze başlayan Denizli, siyah-beyazlıların ilk yarıda yaşadığı maddi sıkıntıların son bulacağını, ikinci devre daha iyi şartlarda mücadele edecek bir Altay'ın hazırlıklarını yaptıklarının müjdesini verdi.

Kurt teknik adam, "Zor şartlarda sezona başladık. İyi bir ilk yarı geçmedi. İkinci devre daha iyi olacak. Tüm Altay camiası olarak yaşadığımız durumun düzelmesi için katkı sağlayacağız. Şu an güç birliği yapmış durumdayız. İlk iş olarak takımdaki futbolcuları kadroda tutacağız. Hiç fire vermeyeceğiz.

Sezon içinde sakatlıklar yaşadık.

İyi oynayıp puan kaybettiğimiz maçlar oldu. Son Kırklareli karşılaşmasında bile rahat alabileceğimiz 3 puanı kaybettik.

Futbolcu arkadaşların birbirleriyle olan bağları, altyapılarda onlara öğretilen Altay değerlerini onların gözünde görmek beni son derece mutlu etti. Son ziyaretimde bu tablo beni ilerisi için umutlandırdı.

Bir tek Ceyhun'un sakatlığı üzdü. Ama bu takıma güveniyorum. Onlarla hep beraberiz. Teknik Direktör Gökhan Karaaslan'ın başarılı olacağına gönülden inanıyorum" dedi.

"YATIRIMCILAR CİDDİ DEĞİLDİ"

"24 Erzincan maçını geçtikten sonra özellikle içeride tüm maçları kazanmaya çalışacağız" diyerek sözlerine devam eden Denizli, "Deplasmanda kazandığımız ekstra puanlar bizim sıralamadaki yerimizi belirleyecek.

Ayrıca ikinci yarıda geleceği konuşulan puan silme cezasının da önüne geçeceğiz" dedi.

Şirketleşen futbol şubesine talip olan, ancak anlaşmaya varılamayan 2 girişimci ile ilgili de konuşan Mustafa Denizli, "Şu ana kadar gelen yatırımcılar ciddi değildi.

İkinci yarı takım iyi gittikçe talipliler artacaktır. Bu sezon öncelikle kümede kalıp, ardından yeni bir yapılanma ile Altay'ı hakettiği üst liglere geri döneceğine inancım tam" ifadelerini kullandı.

KARSIYAKA ÇIKIS YOLU BULABİLİR

İzmir'in bir diğer asırlık çınarı Karşıyaka Spor Kulübü'nü de atlamayan unutulmaz futbol adamı, "Karşıyaka tarih boyunca belirli dönemlerde krizler yaşamış ve çıkış yolu bulmuştur. Başlarında Mustafa Reşit Akçay gibi çok deneyimli bir teknik direktör var. Ben Karşıyaka'nın en kısa sürede düzlüğe çıkacağına inanıyorum" sözlerini sarfetti.

BODRUMSPOR SIRAT KÖPRÜSÜNDE

Ege Bölgesi'ni temsil eden bir diğer kulüp Sipay Bodrum Futbol Kulübü'nün, tam bir sırat köprüsünde olduğunu vurgulayan Mustafa Denizli, "Bodrum'un işi zor ama kümede kalmaları uzak bir ihtimal değil. Tecrübesizlikleri, stadyumlarının kapasitesinin yetersiz olması hep onlar için dezavantaj. Ama Kayserispor karşısında kazanabilirlerdi. Yılmayacaklardır, devam edeceklerdir. Ama şu haftalarda alacakları bir kötü sonuçla kırılma yaşayacaklardır" dedi.

GÖZTEPE'Yİ ZEVKLE İZLİYORUM

TÜRK futbolunun simge isimlerinden Mustafa Denizli, İzmir'in bir diğer köklü kulübü Göztepe'yi Süper Lig'de keyifle takip ettiğini dile getirdi. Usta futbol adamı, "Göztepe'yi son derece başarılı buluyorum. Hakikaten övgüyü hak ediyorlar. Son oynadıkları Galatasaray maçında da bunun örneğini gösterdiler. İyi yoldalar. Avrupa kupalarına katılma hedefi çok yakın. İzmir insanını, beni, hepimizi mutlu ediyorlar" cümlelerini kullandı.