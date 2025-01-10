Altay’da Erdem kadro dışı

NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da sağ kanat oyuncusu Erdem Özcan'ın bu sezon ikinci kez kadro dışı kaldığı öğrenildi. Eylül ayında yönetime ve teknik heyete haber vermeden memleketi Nazilli'ye gitmesi nedeniyle kısa bir süre kadro dışı kalan 22 yaşındaki futbolcunun bu kez disiplinsiz hareketleri nedeniyle teknik ekip tarafından kadro dışı bırakıldığı belirtildi. Ligin ilk yarısında 9 maçta şans bulup 1 kez ilk 11'de sahaya çıkan Erdem, toplam 253 dakika oyunda kaldı. Skora katkı sağlayamayan genç futbolcunun bireysel antrenman yaptığı bildirildi.