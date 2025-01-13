Altay’ı telaş sardı

Nesine İkinci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı düşme potasında tamamlayan Altay'da ikinci devre öncesi bir yandan kadroda fire vermek istemeyen yönetim diğer yandan sezon sonunda serbest kalacak 9 oyuncuyla yeniden anlaşmaya çalışacak. Siyah-beyazlılarda Yusuf Tekin, Ali Kızılkuyu, Deniz Kadah, Ege Parmaksız, Enes Yetkin, Erdem Özcan, Mehmet Gündüz, Murat Uluç ve Onur Efe'nin sözleşmeleri sezon bitiminde sona erecek. Transfer yasağı bulunan Altay'da mevcut kadroyu korumak isteyen kurmayların bu isimlerle sezon bitmeden nikah tazelemeyi planladığı ifade edildi.

İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Geçen yıl alınan şirketleşme kararı sonrası istediği yatırımcıyı bulamayan İzmir temsilcisi, önümüzdeki süreçte de kulübe güçlü bir talip çıkmaması ihtimalini göz önüne alarak kadrodaki önemli isimleri yuvada kalmaları konusunda ikna etmek istiyor.

HAZIRLIK MAÇINDA KARACABEY'E YENİLDİ

İkinci yarı hazırlıkları kapsamında Karacabey Bld ile deplasmanda karşılaşan Altay 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Siyah-beyazlıların gollerini Onur Efe ve Ali Kızılkuyu atarken, iki asist de deneyimli Özgür Özkaya'dan geldi.