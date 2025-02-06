Altay’da Ozan formaya hasret

NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay'da tecrübeli kaleci Ozan Evrim Özenç forma giymeye hasret kaldı. Ozan, alacakları ödenmeyince ilk yarının bitimine 2 hafta kala takımdan ayrılarak yaklaşık 1 aylık aradan sonra ikna edilerek siyah-beyazlı ekibe döndü. Teknik direktör Gökhan Karaaslan, ikinci yarıda oynanan 24Erzincan (D), Sincan Bld Ankaraspor ve Kastamonu (D) maçlarında antrenman eksiği olan kaleci Ozan'ı kadroya almadı. Ozan son maçına 8 Aralık'ta Kepezspor deplasmanında çıktı.