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Altay’da Ozan formaya hasret

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Altay’da Ozan formaya hasret
NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay'da tecrübeli kaleci Ozan Evrim Özenç forma giymeye hasret kaldı. Ozan, alacakları ödenmeyince ilk yarının bitimine 2 hafta kala takımdan ayrılarak yaklaşık 1 aylık aradan sonra ikna edilerek siyah-beyazlı ekibe döndü. Teknik direktör Gökhan Karaaslan, ikinci yarıda oynanan 24Erzincan (D), Sincan Bld Ankaraspor ve Kastamonu (D) maçlarında antrenman eksiği olan kaleci Ozan'ı kadroya almadı. Ozan son maçına 8 Aralık'ta Kepezspor deplasmanında çıktı.
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