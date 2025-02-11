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Altay’da 3 dışarı 1 içeri

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Altay’da 3 dışarı 1 içeri
NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Beykoz Anadoluspor'u 2-0 yenerek kümede kalma umutlarını sürdüren Altay yarın deplasmanda oynayacağı Fethiyespor maçı öncesi 3 fire verirken, siyah-beyazlılarda 1 futbolcu da takıma geri dönecek. İzmir temsilcisinde maçın ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Mehmet Gündüz'ün adalesinde yırtık şüphesi bulunduğu ve MR'ı çekilecek oyuncunun hafta içinde forma giyemeyeceği belirtildi. Beykoz maçında görev yapan Yusuf ile yedek kulübesinde kart gören Hikmet de cezalı duruma düştü. Sarı kart cezası sona eren Salih ise takımdaki yerini alabilecek. Altay, rakibinin iç sahadaki 5 maçlık yenilmezliğini sona erdirmeye çalışacak. Öte yandan Altay'da 25 bin TL'lik galibiyet primlerinin Fethiye deplasmanı öncesi ödenmesi için camianın harekete geçtiği öğrenildi.
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