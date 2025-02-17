Altay’dan seri sonu

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 23'üncü hafta mücadelesinde lige tutunma yarışı veren Altay evinde zirve hedefindeki Batman Petrolspor'a 1-0 yenildi. 33'üncü dakikada Batman ekibi golü buldu. Kornerden gelen topla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Mert, yerden bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı: 0-1.
KALECİ ULAŞ İZİN VERMEDİ
69'uncu dakikada Batman ekibinden Kubilay'ın ceza sahasından şutunda yan direkten dönen topu İmeri tamamladı, kaleci Ulaş gole izin vermedi. 71'inci dakikada Altay'ın sağdan kazandığı kornerde Özgür kesti, arka direkte Kuban'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı. 85'inci dakikada Altay gole yaklaştı. Özgür'ün kullandığı serbest vuruşta Yunus Efe'nin dokunduğu top üst direkten döndü. Karşılaşma 1-0 Batman Petrol üstünlüğüyle sona erdi.