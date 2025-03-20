Altay’da Mehmet Gündüz dönüyor

CUMARTESİ günü İzmir derbisinde Altınordu'yu konuk edecek Altay'da orta saha oyuncusu Mehmet Gündüz'den iyi haber geldi. Siyah-beyazlıların genç futbolcusu Mehmet Gündüz'ün sakatlığını atlattığı ve şans verildiği takdirde derbide forma giyebileceği öğrenildi. Takımın orta sahadaki en önemli oyuncularından biri olan 21 yaşındaki isim, son olarak 8 Şubat'ta oynanan Beykoz Anadoluspor karşılaşmasında forma giymiş, ardından 5 karşılaşmada takımından uzak kalmıştı. Siyahbeyazlılarda sol bek Özgür Özkaya'nın cezası sona erdi. Sakatlığı bulunan forvet Deniz Kadah'ın derbide oynamasının zor olduğu öğrenilirken, ağrıları olan Hikmet ile Murat Berkan Demir'in durumlarının maç günü belli olacağı açıklandı.