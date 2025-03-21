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Altay’da iki oyuncu dönüyor

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Altay’da iki oyuncu dönüyor
NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü İzmir derbisinde konuk edeceği Altınordu'yu mağlup ederek kümede kalma umutlarını yeşertmek isteyen Altay'da sakatlıkları nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen tecrübeli santrfor Deniz Kadah ile ön libero Murat Berkan Demir iyileşerek takıma katıldı. Teknik ekibin şans vermesi halinde iki futbolcunun derbide sahada yer alabileceği ifade edildi. Siyah-beyazlı ekipte hafif sakatlıkları bulunan Hikmet, Onur Efe, Ali, Mehmet Gündüz ve Mehmet Nur Kaymaz'ın ise takımla çalışmalarda yer almadığı bildirildi.
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