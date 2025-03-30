Altay 10 günlük arada yara saracak

NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçını kaybederek düşme hattında kalan Altay, 10 gün maç yapmayacağı arada sakat oyuncularının takıma dönmesiyle moral bulacak. Son olarak 26 Mart'ta deplasmanda Sarıyer'e 4-1 mağlup olan siyahbeyazlılar, 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak erteleme maçının ardından 12 Nisan'daki İnegölspor deplasmanına kadar yara saracak. İzmir ekibinde sakatlıkları nedeniyle 7 maçtır forma giyemeyen sol kanat Mehmet Gündüz ile 3 haftadır kadroda yer almayan santrfor Deniz Kadah'ın tamamen iyileşerek antrenman eksiklerini kapatması bekleniyor.