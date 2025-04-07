Altay’da Karaaslan Kepez’i takipte

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay, haftayı maç yapmadan geçirmesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Ligden çekilen Afyonspor'dan hükmen 3 puanı hanesine yazdıran siyah-beyazlılar, boş geçtiği hafta sonunda kümede kalma yolundaki direkt rakibi Kepezspor'un maçını izlemeye gitti. Teknik Direktör Gökhan Karaaslan ve ekibi, Antalya temsilcisinin, Fethiyespor ile oynadığı maçı takip etmek için Fethiye İlçe Stadı tribünlerinde yer aldı. Ligin 32. haftasında evinde ağırlayacağı Kepez'i analiz eden Karaaslan ve kurmayları, kalan haftalarda ligde kalmak için var gücüyle mücadele edecek. İzmir ekibi 12 Nisan Cumartesi günü İnegölspor'a konuk olduktan sonra, 20 Nisan'da Kepez'i İzmir'de ağırlayacak.