Çıkması ile düşmesi bir oldu!

İZMIR'IN 111 yıllık köklü kulübü Altay, son 8 yılda yaşadığı iniş ve çıkışlardan sonra başladığı yere geri döndü. Önceki gün Kepezspor ile 1-1 berabere kalarak bitime 2 hafta kala 3. Lig'e düşen İzmir ekibi, 8 yıl sonra 3. Lig'e geri döndü. Siyah-beyazlılarda son yıllarda yaşadığı dalgalı performans, Özgür Ekmekçioğlu'nun başkanlığa oturmasıyla başladı. 2016-17 sezonunda 3. Lig'de şampiyonluk yaşayan, ardından üst üste başarılarla 2021-22'de Süper Lig'de boy gösteren Altay, hızlı bir düşüşle 2024-25 sezonunda kendini 2. Lig'e veda etmiş buldu. 2016-17'de 3. Lig, 17-18'de 2. Lig şampiyonluğu yaşayan İzmir ekibi, 2020- 21 sezonunda da Süper Lig'e yükseldi ve 4 yılda dipten zirveye çıktı ama düşüşü de çıkmasıyla başladı.

YASAĞI SON ÜÇ YILDIR SAVAMADI

Siyah-beyazlılar, asansör takım olmaktan kurtulamayarak 1'inci Lig'e düştü. Bir yıl kümede kalmayı başardığı 1'inci Lig'de geçen sezon tutunamayan İzmir temsilcisi, bu sezon da 2'nci Lig'e veda ederek taraftarını yasa boğdu. Puan silme cezaları alan siyah-beyazlı kulübün yaşadığı mali ve sportif çöküş camiayı ve taraftarları umutsuzluğa sürükledi. Toplam borcu 800 milyon TL'nin üstünde olan Altay, eski futbolcularına olan borçları nedeniyle Süper Lig'de yer aldığı 2021-22 sezonunun devre arasında gelen transfer yasağı nedeniyle 3 yıldır kadrosuna takviye yapamadı. Camianın güçlü bir yatırımcı bulma hedefi de sonuca ulaşamadı.

5 BAŞKAN, 11 HOCA ÇALIŞTI

Altay'da son 3 yılda 11 farklı teknik direktör görev yaptı. Siyah-beyazlılarda Süper Lig'de Mustafa Denizli, Mert Nobre, Serkan Özbalta, Sinan Kaloğlu, 1'inci Lig'de Sinan Kaloğlu, Tuna Üzümcü, Özkan Kılıç, Djilali Bahloul, Serkan Afacan, Yusuf Şimşek, Cüneyt Biçer, 2'nci Lig'de ise Gökhan Karaaslan takımın başında yer aldı. İzmir temsilcisinde aynı periyotta 5 farklı başkan görev yaptı. Bu süreçte Özgür Ekmekçioğlu, Levent Doğanoğlu (geçici), Ayhan Dündar, Murat Pervane ve son olarak Süleyman Özkaral başkanlık koltuğunda oturdu.

ALSANCAK'TA YÜZÜ GÜLMEDİ

Altay, 2015 yılında yıkılıp 2021 yılında UEFA standartlarında yenilenerek kapılarını açan ve efsane oyuncusu Mustafa Denizli'nin adını taşıyan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na kavuştuktan sonra 3 kez küme düşme üzüntüsü yaşadı. Siyahbeyazlılar maçlarını yeni evinde oynamaya başlamasının ardından önce Süper Lig, daha sonra 1'inci Lig, şimdi de 2'nci Lig'e veda etti. İzmir temsilcisi bu stadyumda çıktığı randevularda Süper Lig'de 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet; 1'inci Lig'de 35 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik, 18 mağlubiyet; 2'nci Lig'de ise 16 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet olmak üzere toplam 63 karşılaşmada 18 galibiyet, 12 beraberlik, 33 yenilgi gördü. Alınan 18 galibiyetin 2'si hükmen kazanıldı