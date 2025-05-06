Altay’da kongre tarihi gecikti

NESINE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon çok sayıda ekonomik sıkıntıyla boğuşan ve küme düşerek taraftarını üzen Altay'da mayıs ayında yapılması gereken olağan genel kurulun tarihi henüz netleşmedi. Başkan Süleyman Özkaral ve yönetimin bugün ya da yarın kongre tarihini belirleyeceği öğrenildi. Siyah-beyazlıların genel kuruldan en az 15 gün önce tarihi açıklaması gerekiyor. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmaması halinde Altay'ın yeni başkanı ve yönetimi en az 22 gün sonra belirlenecek. İzmir temsilcisinde Başkan Süleyman Özkaral'ın yeniden aday olmayacağı kongre öncesinde kulislerde başkan adayları da konuşulmaya başladı.

GÜNDEMDE 2 İSİM VAR

Öte yandan bu sezonun ortalarında kulübe yatırımcı olarak talip olduktan sonra anlaşma sağlanamadığı için geri adım atan Vahdettin Heyal sosyal medya hesabından başkan adaylığını açıklasa da, kulübe üye olmadığı belirtildi. Son kongrede Süleyman Özkaral'la girdiği başkanlık yarışını kaybeden Erdal Kırtaş'ın da hazırlık yaptığı bildirildi. İki ismin de önümüzdeki günlerde harekete geçmeye hazırlandığı ifade edildi.

Bu arada siyah-beyazlıların küme düşmesini engelleyemeyen Teknik Direktör Gökhan Karaaslan'ın geleceği Mayıs ayı sonunda yapılacak genel kurul sonrası belli olacak. Karaaslan gibi sözleşmesi sona eren futbolculardan Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Ozan Özenç, Yusuf Tekin, Onur Efe, Kuban Altunbudak, Ali Kızılkuyu, Ege Parmaksız ve Mehmet Gündüz'ün durumu da yeni oluşacak yönetim sonrasında netleşecek.