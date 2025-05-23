Altay’da Özkaral yok

2024-2025 sezonunda küme düşme üzüntüsü yaşayan ve yeni sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek olan Altay'da gözler 28 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek olan genel kurula çevrilirken, mevcut Başkan Süleyman Özkaral adaylığı düşünmediğini söyledi. Kulübe destek olacak kişilere her zaman yardımcı olabileceğini belirten Özkaral, "Yeni sezon için sorunları çözmeden adaylığımı koymanın bir anlamı olmayacak. Önümüzdeki seçimde adaylığımı koymayacağım" dedi. Özkaral hafta içinde resmen başkan adaylığını açıklayan iş adamı Sinan Kanlı'nın kulübe üyelik için işlemlerini başlattığını ve başkanlık için bir engelinin bulunmayacağını dile getirdi.