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Altay’da Kanlı’nın listesi şekilleniyor

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Altay’da Kanlı’nın listesi şekilleniyor
YENİ sezonda 3. Lig'de mücadele edecek Altay Spor Kulübü'nün 28 Mayıs'ta gerçekleştireceği kongrede başkan adaylığını açıklayan iş insanı Sinan Kanlı'nın yönetim kurulu listesi şekilleniyor. Kanlı'nın yönetim kurulu listesinde Voleybol şubesi başkanı Mahmut Buldak ve şube yöneticisi Serhat Kar olacak. Kongre gününe kadar yönetim listesinin tam halini alması bekleniyor. Sinan Kanlı'nın, 2 teknik direktör adayından birinin Yusuf Şimşek olduğu ve seçilmesi halinde Şimşek ile el sıkışması bekleniyor. Şu ana kadar başkan adaylığı için Kanlı'dan başka aday divan kuruluna başvuruda bulunmadı. Başkan Süleyman Özkaral ise aday olmayacağını açıklamıştı.
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