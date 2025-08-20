Altay’da Kanlı’nın listesi hazır

NESİNE 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da gözler cumartesi günü gerçekleşecek seçimli olağanüstü genel kurula çevrilirken, 1 Ağustos'tan bu yana kulübün yönetimini üstlenen Sinan Kanlı, aday listesini hazırladığını açıkladı. Kulübe üye olamaması nedeniyle belirleyeceği bir başkan adayını destekleme kararı alan Kanlı, "Başkan adayı ve yönetimimiz kongreden bir gün önce ya da kongre günü açıklayacağım. Adayımızın yıpranmasını istemiyorum. Başkan adayımız benimle aynı soy isimde biri olacak" dedi.

'GÜZEL BİR EKİBİMİZ VAR'

KONGREYİ düşünmeden kulübün işleyişine odaklandıklarını ifade eden Sinan Kanlı, "Aday yönetimimizin yarısı Altay camiasının bildiği isimlerden, yarısı ise profesör, doktor ve saygın iş insanlarından oluşacak. Güzel bir ekibimiz var. Genel kurulda ekibimize rakip çıkacağını düşünmüyoruz" dedi. Öte yandan Afyonkarahisar'da kampa giren siyah-beyazlı takımın oyuncularına hatırı sayılır bir ödeme yaptıklarını belirten Kanlı, "Takım 30 kişilik kadroyla mutlu, mesut şekilde kampa gitti. Takımımız burada 3 hazırlık maçı oynayacak" şeklinde konuştu.