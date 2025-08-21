Altay’da Ceyhun götürülmedi

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Siyah-beyazlılarda Afyon kampı başlarken, Ceyhun Gülselam endişesi yaşanıyor. Tecrübeli futbolcunun tedavi süreci devam ettiği için İzmir’de kaldığı belirtiliyor

GEÇEN sezondan sakatlığı devam eden Ceyhun Gülselam'ın tedbir amaçlı Altay'ın Afyon kampına götürülmediği ve tecrübeli oyuncunun topsuz çalışmalarını İzmir'de sürdürdüğü öğrenildi. TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir ekibi, üçüncü etap kamp çalışmaları için Afyon'a gitti. Siyah-beyazlılarda tek eksiğin ise 37 yaşındaki tecrübeli oyuncu Ceyhun Gülselam'ın olduğu bildirildi. Geçen sezon 30 Kasım'da İzmir'de oynanan İnegölspor karşılaşmasında çapraz bağ sakatlığı yaşayan orta saha oyuncusu, yeni sezonla birlikte topsuz çalışmalara başlasa da Afyon kampına götürülmedi.

İLK KEZ ÜÇÜNCÜ LİG'DE

DENEYİMLİ oyuncunun henüz tam hazır olmadığı ve çalışmalarını İzmir'de sürdüreceği ifade edildi. Tedavi süreci devam eden Ceyhun Gülselam'ın ligin ilk haftalarını kaçırması bekleniyor. Orta saha oyuncusunun takımla çalışmalara başladıktan sonra Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu tarafından zamanla ilk 11'e monte edileceği kaydedildi. Tecrübeli oyuncu, bu sezon forma giymesiyle birlikte kariyerinde ilk kez 3. Lig'de top koşturmuş olacak.

