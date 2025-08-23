Büyük Altay’da seçim günü geldi

ALTAY Spor Kulübü'nde bugün yeni bir dönem başlayacak. İzmir'in köklü kulübü bugün sandık başına gidiyor. Siyah-beyazlı kulübün olağanüstü genel kurulu İzmir Atatürk Stadı'nda yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'nda yapılacak. Altay'ın seçimi saat 11.00'de başlayacak. İkinci toplantı olduğu için seçim çoğunluk sayının olmaması halinde bile başlayacak. Altay'da kulübün idaresini üstlenen Sinan Kanlı adli sebeblerden dolayı kulübe üye olamıyor. O yüzden Sinan Kanlı seçime başkan adayı olarak giremeyecek. Sinan Kanlı'nın desteklediği başkan adayı ve listesinin hazır olduğu bildirildi. Kanlı'nın ailesinden birinin yapılacak seçimde başkan adayı olarak girmesi bekleniyor.