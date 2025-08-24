Altay’da Kanlı dönemi

ALTAY'DA yeni bir dönem başladı ve yeni başkan Hüseyin Kanlı oldu. Kulübün idaresini üstlenen Sinan Kanlı adli sebeplerden dolayı kulübe üye olamadığından, ağabeyi Hüseyin Kanlı tek listeyle girdiği seçimde yeni başkan oldu. Eski başkan Yüksel Gürüz, "Altay'a zarar vermemek adına hızlı şekilde kongre kararı aldık. Altay'da kaos oluşması en çok bana zarar verir. Çünkü ben Altaylıyım. Altay'da imza ile giden bir başkan olmak acı verdi. Biz yine Gürüz ailesi olarak destek vermeye devam edeceğiz. Altay'ın borcu 22 milyon dolardır. Hiçbir borç yapılmamıştır" dedi. ESKİ YÖNETİM İBRA EDİLMEDİ

SİNAN Kanlı yaptığı konuşmada Ramazan Kurşunlu ile yola devam edeceklerini açıklarken, kulübün yemek, sıcak su, elektrik, doktor ve masör gibi ihtiyaçlarını giderdiklerini belirtti. Kanlı, "Emre, Ali ve Onur'u takıma kazandırdık. Alhassan'a herhangi bir ödeme yapılmamış. Süreci yürütüyoruz. Eksi 6 puan cezası gelmedi ama ödeme yapıp bu riski ortadan kaldıracağız ve Cocalic ile de pazarlığa gittik" dedi. Ayrıca Yüksel Gürüz ve yönetiminin denetleme kurulu raporu ibra edilmedi.