Altay, Fatsa’yı mağlup etti

NESINE 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay, Afyonkarahisar kampındaki ikinci hazırlık maçında 3'üncü Grup temsilcisi Fatsa Belediyespor'u 3-2 yenerek moral buldu. İzmir ekibinin gollerini Emre Tangeldi, Onur Efe ve Caner Baycan kaydetti. Altay Teknik Direktörü Ramazan Kurşunlu hazırlık maçlarının skorlarının önemli olmadığını söyleyerek, "Kazanmak önemli ama daha önemlisi lige hazır hale gelmek. Her şey yolunda, tabii ki eksiklerimiz de var. Takım yüzde 70-80'lerde. Hazır hale geleceğiz" şeklinde konuştu.