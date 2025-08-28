Altay kampı beraberlikle bitirdi

NESİNE 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay, Afyon kampındaki son hazırlık maçında aynı grupta yer alan Alanya 1221 ile 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi maçın 2'nci dakikasında tecrübeli sol bek Özgür'ün frikik golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı siyahbeyazlı ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Alanya temsilcisi 75'inci dakikada beraberlik golünü bulurken, maç 1-1 eşitlikle bitti.

Altay'da yönetimin destekçisi Sinan Kanlı ve yöneticiler de takımı yalnız bırakmadı. İzmir temsilcisi kampta daha önce Balıkesir'e 2-1 yenilip, Fatsa Bld'yi 3-2 mağlup etmişti. Altay, İzmir'de ise Bucaspor'a tek golle kaybetmişti. Cumartesi günü İzmir'e dönecek Altay, salı günü deplasmanda Bursa Yıldırım'la kupa maçına çıkacak.