Altay havlu attı

ZİRAAT Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde İzmir temsilcisi Altay, deplasmanda Bursa ekibi Nilüfer Belediyespor ile karşılaştı. Normal süresi 0-0 eşitlikle tamamlanan mücadeleyi siyah-beyazlılar uzatma dakikalarında yediği gollerle 2-0 kaybetti. İzmir ekibi böylece kupaya henüz ilk turda veda etti. Yeni sezondaki ilk resmi karşılaşmasına çıkan siyah-beyazlılarda teknik direktör Ramazan Kurşunlu sahaya Ozan Evrim Özenç, Sefa Özdemir, Salih Oktay, Hikmet Çolak, Mert Yıldırım, İsa Toygar Ekinci, Mehmet Nur Kaymaz, Emre Tangeldi, Onur Efe, Ali Kızılkuyu ve Murat Uluç 11'iyle çıktı. Ev sahibi Bursa Nilüfer ise Mertcan Babat, Burak Büyükkaya, Efe Karaoğlu, Semih Görer, Ali Mert Işık, Abdul Kadir Dursun, Mehmet Bağlı, Erdal Kaya, Hakan Öztürk, Muhammed Emin Bektaş ve Kemal Aras kadrosu ile maça başladı.

UZATMALARDA YIKILDI

İLK yarı ve 90 dakika 0-0 eşitlikle tamamlandı ve mücadele uzatmalara gitti. 101. dakikada Burak Büyyükkaya ve 105. dakikada Halil Atcı attığı gollerle ev sahibine 2-0'lık galibiyeti getirdi. Gözünü lige çeviren Altay, 3. Lig 4. Grup'taki ilk karşılaşmasında pazar günü deplasmanda Uşakspor ile karşı karşıya gelecek.

SİYAH-BEYAZLILARDA YUNUS EFE YUVAYA DÖNDÜ

ALTAY, genç stoper Yunus Efe Sarıkaya'nın yuvaya döndüğünü, forma tanıtımıyla duyurdu. Alanyaspor'la 5 yıllık sözleşme imzalayan Yunus Efe'nin yeni kulübündeki lisansı TFF'ye yansıtılmazken, Altay'ın iki kulüp arasında yapılacak özel sözleşme ile genç oyuncuyu kiralayacağı öğrenildi