Altay’dan ayrılan Davut Alanya’da

NESINE 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay'ın geçtiğimiz hafta içi kadrodan elediği genç oyunculardan Davut Yusuf Özçelik'in yeni takımı belli oldu. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3. Lig'de mücadele eden Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Nazillispor'da 5 kez forma giyen Davut, Akdeniz ekibi ile el sıkışarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Altay Teknik Direktörü Ramazan Kurşunlu, Davut ile birlikte hazırlık sürecinde A takımda kendilerini gösterme fırsatı bulamayan Sani Gerçek (19), İbrahim Kıravi (20), Kadir Can Güre (18) ve Anıl Serhan Öztürk (20) ile vedalaşmıştı.