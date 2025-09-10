Büyük Altay’a sakatlık şoku

ÜÇÜNCÜ Lig 4. Grup'ta sezona maddi bunalım ve transfer yasağı ile başlayan Altay'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sezonun ilk maçında deplasmanda Ege ekibi Uşakspor'a 3-0 yenilerek ağır yara alan siyahbeyazlılar, bir de sakatlık şokuyla karşı karşıya kaldı. Tecrübeli file bekçisi Ozan Evrim, siyah-beyazlıların geçen hafta kupada deplasmanda oynadığı Bursa Yıldırımspor müsabakasında 19'uncu dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. 32 yaşındaki file bekçisinden siyah-beyazlılara kötü haber geldi. Ozan Evrim Özenç'in çekilen MR'ında diz çapraz bağlarında ikinci derece yırtık ve menisküste ödem tespit edildi. Uşak deplasmanında da sakatlığı nedeniyle görev yapamayan kaleci Ozan'ın en az 4 hafta forma giyemeyeceği, tedavisinin ise 6 haftayı bulabileceği bildirildi. Altay'da geçen hafta Ozan'ın yokluğunda kaleyi altyapıdan yetişen 20 yaşındaki Ulaş Hasan Özçelik korudu.

ULAŞ'A SARILDI

TEKNİK heyet, genç file bekçi si Ulaş Hasan'ı, Ozan Evrim'in yerine gelecek haftalar için hazırlıyor. 2020 yılından bu yana Altay'da forma giyen Ozan Evrim Özenç, bu sezon Altay'da 6. sezonuna girdi. Ozan şanssız sakatlığı nedeniyle ligdeki Ayvalıkgücü, Denizli İY, Eskişehirspor, Bornova 1877, Efeler 09 ve Tire 2021 maçlarını kaçırması bekleniyor.