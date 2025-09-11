Altay’da Ceyhun sevinci yaşanıyor

NESİNE 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk maçında deplasmanda Uşakspor'a 2-0 yenilip cumartesi günü evinde oynayacağı Ayvalıkgücü Belediyespor müsabakasına odaklanan Altay'da tecrübeli ön libero Ceyhun Gülselam'ın uzun süren sakatlığı sonra takıma dönmesi yüzleri güldürdü. Siyah-beyazlı ekibin en deneyimli isimlerinden biri olan 37 yaşındaki futbolcu çapraz bağ sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladı. Geçen sezonun 30 Kasım'da İzmir'de oynanan İnegölspor maçında sakatlanan Ceyhun çapraz bağ ameliyatı olup sezonu kapatmıştı.