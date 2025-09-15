NESINE 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 2'nci hafta maçında evinde Ayvalıkgücü Belediyespor ile golsüz berabere kalıp ilk puanını alan Altay'da camia mücadeleden memnun kaldı. Genç kadrosuyla sezona başlayan siyah-beyazlılarda yönetimin destekçisi olarak resmi olarak olmasa da kulübü yöneten Sinan Kanlı takımın iyi yolda olduğunu ifade etti. Yazılı açıklamalarda bulunan Kanlı, "Sevgili Büyük Altaylılar. Öncelikle sezonun evimizdeki ilk müsabakasında tribünlere gelen, takımımızı destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyor ve tribünlerimizin daha kalabalık olacağı günleri bekliyorum. Takımımız her geçen hafta ve önceki haftaya göre daha iyi yolda olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.