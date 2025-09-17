Altay’da yine OHAL ilan edildi

NESİNE 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay'da yönetimin destekçisi olarak resmi olarak olmasa da kulübü yöneten Sinan Kanlı, hafta sonu oynanacak Denizli İY maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kanlı, oyuncuların hafta başından bu yana Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri'nde kampta olduğunu, tam konsantre şekilde pazar günkü mücadeleye hazırlandıklarını ve zorlu 90 dakikadan 3 puanla ayrılacak çıkışa geçeceklerine inandıklarını söyledi. Deniz Kadah'ın 2-3 haftaya hazır olacağını kaydeden Kanlı, potansiyelli genç oyuncularına transfer teklifleri geldiğini ancak bu sezon futbolcu kaybetmeye tahammülü olmadıkları için hiçbirini değerlendirmediklerini kaydetti. Sinan Kanlı ayrıca camia büyüklerinden veya dışarıdan hiçbir destek almadan yola devam ettiklerini sözlerine ekledi.