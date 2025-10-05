Bornova ve Altay puanları paylaştı

NESİNE 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta henüz galibiyetle tanışamayan düşme hattındaki Altay, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda konuk olduğu bir başka İzmir temsilcisi Bornova 1877 ile 1-1 berabere kaldı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın bakımda olması nedeniyle bu karşılaşma Manisa'da oynandı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Bornova 1877, müsabakanın henüz 7'nci dakikasında Murat Arslan'ın golüyle öne geçti ve devreyi 1-0 önde tamamladı. Altay, 54'üncü dakikada 44 yaşındaki kaptanı Murat Uluç'la beraberliği yakaladı: 1-1. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, iki takım da hanelerine 1'er puan yazdırdı. Bu sonuçla namağlup Bornova 1877 puanını 7 yaparken, Altay ise 2 yaptı.

DÜŞME HATTINDAN KURTULAMADI

Ligde geride kalan 5 hafta sonunda galibiyetle tanışamayan Altay, bu sonuçla düşme hattından kurtulamadı. Siyah-beyazlılar, maç fazlasına rağmen 14. sırada kaldı. Bornova 1877 ise 1 galibiyet ve 4 beraberlikle 7. sırada kendine yer buldu. Altay önümüzdeki hafta bir başka Ege ekibi Söke 1970'i konuk edecek. Bornova ise, zirve yarışındaki Uşakspor'a konuk olacak.