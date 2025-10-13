Büyük Altay yokları oynuyor

NESİNE 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Söke 1970 SK'ya 4-1 mağlup olan Altay, taraftarını kahretti. Üst üste iki sezon küme düşen, bu sezon da 3'üncü Lig'de 6 maç sonunda 4 mağlubiyet, 2 beraberlikle 2 puanda kalan siyahbeyazlılar, amatöre düşme hattından bir türlü kurtulamadı. Söke 1970 karşısında Altay'ın başındaki 3'üncü maçına çıkana teknik direktör Yusuf Şimşek kötü gidişe engel olamadı. Tecrübeli teknik adam önderliğinde siyah-beyazlı ekip 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Ramazan Kurşunlu'nun yerine göreve getirilen Yusuf Şimşek, oyuncularının yaptığı hatalar nedeniyle saha kenarında sinirlerine hakim olamadı.

BAŞKAN DA MEMNUN DEĞİL

Altay'da Başkan Sinan Kanlı da takımdaki kötü gidişin sürmesi nedeniyle operasyon sinyali verdi. Kanlı sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bulunduğumuz noktadan kesinlikle memnun değilim, kabul edilemez. Her anlamda kapsamlı değerlendirme yapmaya başladım" ifadelerini kullandı.