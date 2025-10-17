Altay’dan tepki var

EKONOMİK sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren Altay'da başkan Sinan Kanlı, geçmiş yönetimlere sert mesajlar verdi. Kanlı, borçlardan dolayı eski başkan Özgür Ekmekçioğlu'na hafta sonuna kadar süre verdiğini belirterek, "Adım atmazsa, mahkemeye başvurup ceza alması adına elimizden geleni yapacağız" dedi. 1,5 milyon Euro tutarında 3 dosyanın daha geldiğini belirten Kanlı, "Kupalar üzerinde işlem yapıyorlar. Kulübün amatöre gitmesini istiyorlar. Puan silme cezalarının önüne geçmeye çalışıyoruz ancak bu sefer işimiz ilk baştaki kadar kolay

değil maalesef" şeklinde konuştu.

'İKİNCİ EL ÇARŞAF VARDI'

KULÜPTE pek çok eksikliği giderdiklerini anlatan Kanlı, "Malzemelere su katılarak yapılan sağlıksız yemekler vardı. Profesyonel bir firma ile anlaştık. Nevresim takımları ikinci eldi, bağışlanmış çarşaflar vardı. Hepsini yeniledik. Çöplüğe dönmüş tesisin bahçe ve peyzaj işlemlerini yaptık. Elektrik tesisatlarını yeniledik, binalar boyandı. Sıcak su bile yoktu, doğalgaz kapalıydı, elektrik kaçaktı. Hepsini çözdük" dedi. Kanlı ayrıca Yüksel Gürüz başkanlığında Alhassan'ın dosyasıyla ilgili iddia edildiği gibi bir ödeme yapılmadığını da kaydederek, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki lisanslı ürün mağazasının kapanmasına Gürüz yönetiminin neden olduğunu da iddia etti.