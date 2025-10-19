İzmir derbisi Altay’ın

NESİNE 3.Lig 4.Grup'ta, İzmir derbisinde düşme hattında bulunan Altay ligin 7. haftasında Tire FK deplasmanında ilk kez üç puanla tanıştı. Maça arkasına 300 kadar taraftar desteğini alan konuk ekip Altay hızlı başladı. 6. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Ali Kızılkuyu düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1. 36'da Mert Altınöz'ün ceza sahası önünden sert şutu yandan auta çıktı. 40'ta Mustafa'nın kafa şutu üst direkte patladı. 72'de Onur Efe bu kez şansını sağ çaprazdan denedi, top az farkla yandan auta çıktı. 79'da kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Atakan Akbulut plase bir vuruşla eşitliği sağladı: 1-1. 90+5. dakikada sahneye çıkan Sefa, takımına 3 puanı getiren golü attı ve maç 1-2 bitti.