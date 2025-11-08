Altay'da zaman daralıyor

YAPTIRIMLARLA KARŞI KARŞIYA

Heyal, İzmir ekibinin eski futbolcularından Brezilyalı Marcio Mossoro'ya 480 bin Euroluk (23 milyon TL) borcun son ödeme tarihinin 14 Kasım olduğunu açıklarken, Fransız forvet Armand Gnanduillet'e de 28 Kasım'a kadar 374 bin Euroluk (18 milyon TL) ödeme yapılması gerektiğini belirtti. Bu ay içinde kapatılması gereken diğer 2 dosyanın da yine o dönemde top koşturan yabancı futbolculardan olduğu öğrenildi. Mossoro 2020-21 sezonunun devre arasında Göztepe'den transfer edilmiş, 16 maçın 5'inde forma giymişti ve 1. Lig Play-Off Şampiyonluğu yaşayarak, takımı Süper Lig'e çıkaran kadroda yer almıştı. Gnanduillet de 2020-21 sezonunun başında İzmir ekibine dahil olmuş, 15 maçta 2 gol katkısı yapıp, devre arasında siyah-beyazlılara veda etmişti. İzmir temsilcisi verilen sürede borçlarını ödeyemezse büyük yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

