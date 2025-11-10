Derbi Bal-Kes’in

NESİNE 3.Lig 4.Grup'un 10. haftasında Altay ile Balıkesirspor'un İzmir'deki mücadelesinde kazanan 1-0'lık skorla misafir takım Bal-Kes oldu. 14. dakikada Balıkesirspor atağında Tayfun'un sağ çaprazdan şutu yandan dışarı gitti. 17'de Balıkesirspor ceza sahasında yaşanan karambolde Onur'un ortasından seken topta Özgür golü attı ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 21'de Ali Sinan'ın sağ çaprazdan şutu üstten auta gitti. 34'te Altay ceza sahası içinde yaşanan karambolde Balıkesirsporlu Harun'un ceza sahası içinde vuruşunu Sefa çizgiden çıkardı. 41'de Ünal kafayla sektirdi, Onur'un sağ çaprazdan yerden şutunu kaleci köşeden son anda çıkardı. İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

ARTUN İYİ TAKİP ETTİ

56'da Emre'nin sağdan pasında Ünal ceza sahası içinde vurdu, kaleci çıkardı. 62'de Balıkesirspor golü geldi. Ali Sinan'ın vuruşu kaleciden sekti. Takip eden Artun altıpastan düzgün bir şutla ağları havalandırdı: 0-1. 73'te Özgür'ün soldan kornerinde ceza sahası içinde Sefa kafayı vurdu, kaleci topu çizgiden çıkardı. 90+2'de Ali Sinan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu üstten dışarı attı.

DERBİYE ÖZEL KADROYLA ÇIKTILAR

Ege derbisinde Altay ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Her iki takımın teknik direktörleri de maça özel 11'lerle sahaya çıktı. Ev sahibi siyahbeyazlılarda teknik direktör Yusuf Şimşek, geçtiğimiz haftaki Kütahyaspor maçının ilk 11'inde iki değişiklik yaptı. Mert ve Osman yerine Ömür Efe ile Mehmet Nur ilk 11'de forma şansı buldu.Konuk ekip Balıkesirspor'da ise teknik direktör Cem Kavçak, sadece bir değişikliğe gitti. Geçen hafta forma giyen Yiğit yerine Yekta ilk 11'de sahaya çıktı. Altay altyapısından yetişen Kuban, bu kez Balıkesirspor formasıyla eski takımına rakip oldu.