Altay’ın gözü rakiplerinde

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma savaşı veren Altay, haftayı maç yapmadan geçirse de ligde tutunma yarışındaki 3 rakibini yakından takip edecek. Siyah-beyazlılar bugün deplasmanda Nazillispor ile oynanması gereken müsabakada 3-0 hükmen galip sayılacak. İzmir ekibi, hükmen galibiyet sonrası son haftaya 25 puanla girecek.

BUGÜN GARANTİLEYEBİLİR

BORNOVA 1877 bu hafta şampiyonluk kutlaması yapmaya hazırlanan Kütahyaspor'u deplasmanda yenemezse küme düşecek. İzmir Çoruhlu FK da evinde Uşakspor'u mağlup edemezse Bölgesel Amatör Lig'in yolunu tutacak. Afyonspor ise evinde Tire 2021 FK'yı dize getiremezse lige mendil sallayacak. 3 takımın bugün kaybetmesi halinde Altay, son haftaya kalmadan ligde kalmayı garantileyecek. Aksi durumda son hafta Afyonspor'u ağırlayacak Altay'ın kaderi gelecek hafta sonunda belli olacak.