İmkansızı başardık

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun son maçında evinde Afyonspor'u 2-0 yenerek kümede kalan Altay'ın teknik direktörü Mehmet Can Karagöz, imkansız denileni başardıklarını dile getirdi. Göreve zorlu Eskişehirspor deplasmanında başladığını hatırlatan genç teknik adam, bu maçı son dakikadaki penaltı golüyle 2-1 kaybedip düşme hattına girdiklerini söyledi. Daha sonra iç sahada Bornova 1877'yi 3-0 yenerek düşme potasından çıktıklarını belirten teknik patron Karagöz, sezon sonuna kadar o çizginin üstünde kalmaya başardıklarını belirtti. Karagöz, "Futbolun doğrularını en ileri teknoloji ve yöntemlerle sahaya yansıtmak için ekibimle birlikte yoğun bir mesai harcadık. Ancak sezon sonuna doğru artan antrenman ve maç yükü ile kötü zemin koşullarının neden olduğu sakatlıklar sebebiyle kadro derinliğimizi kaybettik" şeklinde konuştu.

'AFYONSPOR'A POZİSYON VERMEDİK'

Son haftaya kadar süren gergin atmosferde Afyonspor'a evlerinde pozisyon vermediklerini kaydeden genç teknik adam, "Disiplinli ve etkili bir oyunla rakibimizi 2-0 mağlup ettik. Bu süreçte en büyük kazanımımız; kişisel hedefleri bir kenara bırakıp arma etrafında tek yürek olabilmekti. Ve 'imkansız' denileni başardık. 5 yaşımda Alsancak Stadı'nın açık tribününde başlayan bu sevda; 2025-26 sezonunun 19'uncu haftasında teknik direktör olarak görev almakla taçlandı. Altay; transfer tahtası açılsın ya da açılmasın, doğru planlama, güçlü bir organizasyon ve sürdürülebilir ekonomik yapı ile gelecek sezonu çok daha iyi yerlerde bitirebilecek güce ve potansiyele sahiptir" ifadelerini kullandı.