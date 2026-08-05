Altay kapanabilir!

TFF 3'üncü Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi yönetim krizi nedeniyle antrenmanlara henüz başlayamayan Altay'da Sinan Kanlı başkanlığındaki yönetimin istifa ederek kulübe kayyım atanması için mahkemeye başvurması camiada tedirginlik yarattı. Mahkemenin atayacağı kayyım heyetinin göreve gelmesinin ardından tekrar seçimli olağanüstü genel kurul kararı alacağı bildirildi. Yapılacak kongrede başkan adayı çıkmazsa kulübün tasviyesinin gündeme gelebileceği ifade edildi. Borcu 1 milyar TL'yi aşan Altay'da yatırımcı adayı Vahdettin Heyal yönetime talip olduklarını açıklamıştı.

NÖBETÇİ HAKİM DEVREDE

Altay'ın yönetimine atanacak kayyımın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Adli tatil nedeniyle nöbetçi hakim kayyımın belirlenme sürecinde etkin rol oynayacak. Kayyım göreve geldiği gibi 15 gün sonra yapılmak üzere kongre kararı alacak. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci oturum 22 gün sonra gerçekleşecek. Altay'da olağanüstü genel kurulun ağustos ayının son günlerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ligde yeni sezon 6 Eylül'de başlayacak. Kadrosu büyük ölçüde dağılan siyah-beyazlıların camianın vereceği destekle hazırlıklarına başlaması bekleniyor.

SİNAN KANLI ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Altay Spor Kulübü Onursal Başkanı Sinan Kanlı, kulübün yaşadığı mali ve idari sıkıntılar sürecinde sosyal medyada ortaya çıkan eleştirilere güçlü bir açıklamayla yanıt verdi. Kanlı, "iyi niyetli olmadığını düşündüğü" bazı hesapların düzmece haberlerle algı oluşturmaya çalıştığını savundu. Kanlı, paylaştığı açıklamada, kulübün zor günlerinde destek süreçlerinde sessiz kalanların şimdi eleştiri üretmesini eleştirdi. "Kulübümüz, bu ve bunlar gibi sorumsuzca hareket eden, taşın altına ellerini koymayan, eleştirilmesi gereken gerçek kişileri eleştirmeyen, sadece iyi günde şakşakçılık yapan şahısların oyuncağı değildir ve olmayacaktır" ifadelerini kullandı. Kanlı, süreç ne olursa olsun A Takım ve altyapıda gerekli düzenlemelerin yapılmaya çalışıldığını ve bunun birkaç gün içinde görüleceğini belirtti.