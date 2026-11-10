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Haberler Altay Murat Uluç kendi rekorunu geliştirdi

Murat Uluç kendi rekorunu geliştirdi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Murat Uluç kendi rekorunu geliştirdi

3. Lig 2'nci Grup'ta 4 haftadır galibiyete hasret kalan Altay'da Murat Uluç kendi rekorunu geliştirdi. Bahis soruşturmasında geçen sezon aldığı 12 ay men cezası sona eren 45 yaşındaki Uluç, geçtiğimiz hafta sonu Etimesgut Spor maçında 57. dakikada oyuna girdi ve son yıllarda kendine ait profesyonel liglerde forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını 45. yaşında geliştirdi. Deneyimli santrfor ayrıca 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Türkiye Kupası'nda gol atan en yaşlı futbolcu unvanlarını elinde bulunduruyor. 3 sezondur en yaşlı futbolcu rekorunu geliştiren Uluç'un yurt dışındaki rakibi ise Japonya'dan. Dünya futbolundaki örneklere bakıldığında ise Japon futbolcu Kazuyoshi Miura 59 yaşında Japonya 3. liginde görev almaya devam ediyor.

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