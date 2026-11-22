TFF 3. Lig 2. Grup'un 13. haftasındaki İzmir derbisinde Gaziemir GOG, sahasında Altay'ı konuk etti. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Emre Küçük yönetti.

Gaziemir temsilcisi mücadeleye Egeberk, Sedat, Onur, Emir Efe, Anıl, İsmail, Onur, Emir Enes, Mustafa, Emirhan ve Miraç Furkan ilk 11'iyle başladı. Tuna Üzümcü yönetimindeki Altay ise sahaya Ulaş, Salih, Nurullah Efe, Arif, Anıl Serhan, Osman Gülalan, Toygar, Özay, Oktay, Ali ve Mehmet kadrosuyla çıktı. Mücadelenin 30. dakikasında sahneye çıkan Emirhan Özkan, attığı golle ev sahibi Gaziemir'i 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarının başında oyuna giren Mehmet Kaymaz, 54. dakikada Altay'ın beraberlik golünü kaydetti. Gaziemir ekibi, 60. dakikada Anıl Doyuran'ın asistini gole çeviren Mustafa Çalışkan'la bir kez daha öne geçti. Sahadan 3 puanla ayrılan Gaziemir, gelecek hafta Bursa Yıldırım'a konuk olacak. Altay ise Kepezspor'u ağırlayacak.